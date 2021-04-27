Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isim Prof. Dr. Mustafa Çalış, A Haber'de açıklamalada bulundu.



GÖZLER FAZ-3 ÇALIŞMALARINDA

Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "FAZ-2 aşamamızın 25. dozlamasını 9 Nisan'da tamamlamıştık. Şuanda gönüllülerimizin kan örnekleri ayrılıyor. Sona gelmiş durumdayız. Cuma itibarıyla da Sağlık Bakanlığı'na raporlama yapacağız. FAZ-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordine edecek. Biz yerli aşımızı onlara devrettik. Yani yerli aşımız devletimizin milletimizin aşısı." şeklinde konuştu.