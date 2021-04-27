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    • 27.04.2021 23:43
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    Son dakika: Kamuda çalışanlara idari izin! Bayram tatili 9 gün oldu

    Son dakika haberi... Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam 12 Mayıs'ta ise yarım gün izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.

    Bayram tatili 9 gün oldu

    Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.



    Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bayram tatiline ilişkin genelge yayımladı.



    Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı günleri tam gün, arife günü olan 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.



        TATİL 9 GÜNE ÇIKTI
        Böylece bayram tatili önceki ve sonraki hafta sonları da birleştirildiğinde 9 güne çıkmış oldu.



        Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

        Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

        Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

        "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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