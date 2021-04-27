SON DAKİKA: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'ın son görüntüleri ortaya çıktı: Allah'a emanet olsun

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Kartal Harekatı'nda, araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Kıvık'ın operasyon öncesi silah arkadaşı tarafından kaydedilen son görüntüleri yürekleri dağladı.
KENDİNE İYİ BAKSIN, ALLAH'A EMANET OLSUN
Sınırı geçmeden hemen önce çekilen görüntülerde Şehit Teğmen Kıvık'ın, "Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun." dediği görülüyor.
ŞEHİT TEĞMEN KIVIK, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı Harekatı'nda, Nirvaseytü bölgesine araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.
Irak'ın Kuzeyindeki Nirvaseytü bölgesin yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytü bölgesinde araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.