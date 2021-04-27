SON DAKİKA: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'ın son görüntüleri ortaya çıktı: Allah'a emanet olsun



Irak'ın Kuzeyindeki Nirvaseytü bölgesin yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytü bölgesinde araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.