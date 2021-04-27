Ertelenmişti! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı için tarih verildi mi?

2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk sınavına her yıl binlerce öğrenci giriş yapıyor. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle sınav tarihlerinde sık sık değişiklik yapılmıştı. Bunlardan birisi de bursluluk sınavı olmuştu. Daha önce ertelenen bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacaktı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." dedi.
Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.