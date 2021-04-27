Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini duyurmuştu.
Tam kapanma süreciyle ilgili detaylar merak edilirken İçişleri Bakanlığı'ndan genelge geldi. Genelgede kamuda uzaktan dönemine geçildi.
Kamu kurum ve kuruluşları hizmetin aksamaması için asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde şekilde uzaktan veya dönüşümlü olarak görev alacak memurlar belirleyecek.