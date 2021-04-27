Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.04.2021 23:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2021 23:32
    ABONE OL

    Meclis üyelerine 'oy' mobbingi! İlçe Başkanı: "Elimizdeki kanıtlarla seçimin iptaliyle ilgili mahkemeye gideceğiz"

    İlçe Başkanı Günaydın, Torbalı Belediye Başkanı 'un hayatını kaybetmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçimin iptali için mahkemeye başvuracaklarını söyledi. CHP’li meclis üyelerinden kullandıkları oyun ve kimliklerinin fotoğrafını telefonla çekip anlık iletilmesinin talep edildiğini iddia eden Günaydın, “Bu şekilde seçim olmaz. Sağlıklı bir ortam olmadı, meclis üyelerinin hür iradelerine baskı koyuldu. Mahkemeye gideceğiz. Bu hukuksuzluğun hesabı mutlaka yargıda sorulacaktır” dedi.

    Meclis üyelerine 'oy' mobbingi! Seçim iptali...

    AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yapılan seçimde CHP'li meclis üyelerine baskı kurulduğunu belirtti.

    Seçim esnasında salonda süreci yakından gördüklerini ifade eden Günaydın, "Burada seçimin usul ve şartları tam olarak yerine getirilmemiştir. CHP'li meclis üyelerinden verdikleri oyun üzerine kimliğini koyup cep telefonuyla fotoğrafını çekmeleri istendi. Bunları WhatsApp grubunda paylaşmayan meclis üyelerine mobbing uygularcasına gerçekleşen ikna çabalarını gözlerimizle gördük. Bunlar hoş şeyler değil. Telefonların aleni şekilde kabinlere girmesi, fotoğraf çekilmesi, paylaşılması usule uygun değildir. Elimizdeki kanıtlarla öncelikle yürütmeyi durdurma, arkasından bu yapılan seçimin iptaliyle ilgili mahkeme yoluna gideceğiz." diye konuştu.



    CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ
    Seçim sürecini demokratik şekilde yürüttüklerini dile getiren Günaydın, "Bugüne kadar da böyle oldu. Bugün geldiğimiz noktada salonda yapılanın demokrasi katliamı olduğunu gördük. Bunu reddettiğimiz için de demokratik hakkımızı kullanacağız. CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Akbıyık da seçim esnasında yaşananlardan dolayı istifa etti ve AK Parti'ye geçti. Biz diğer CHP'li meclis üyelerinin de durumdan hoşnut olmadığın biliyoruz. İnsanları terbiye edermişçesine yapılan bu uygulamadan onların da rahatsız olduğunu biliyorum ve bu süreci onların vicdanlarına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.


        İsmail Uygun

        SEÇİM SÜRECİ
        Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından bugün toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti. Gizli oylamayla yapılan seçimin üçüncü turunda Mithat Tekin 17 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise 14 oy almıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira
        Haberler Güncel Meclis üyelerine 'oy' mobbingi! AK Parti Torbalı İlçe Başkanı: "Elimizdeki kanıtlarla seçimin iptaliyle ilgili mahkemeye gideceğiz"