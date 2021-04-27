



CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Seçim sürecini demokratik şekilde yürüttüklerini dile getiren Günaydın, "Bugüne kadar da böyle oldu. Bugün geldiğimiz noktada salonda yapılanın demokrasi katliamı olduğunu gördük. Bunu reddettiğimiz için de demokratik hakkımızı kullanacağız. CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Akbıyık da seçim esnasında yaşananlardan dolayı istifa etti ve AK Parti'ye geçti. Biz diğer CHP'li meclis üyelerinin de durumdan hoşnut olmadığın biliyoruz. İnsanları terbiye edermişçesine yapılan bu uygulamadan onların da rahatsız olduğunu biliyorum ve bu süreci onların vicdanlarına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.