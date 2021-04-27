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    • 27.04.2021 09:18
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    SON DAKİKA: FETÖ'nün sınav hırsızlığı soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre, , " polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi." açıklamasında bulundu.

    AA
    FETÖ'nün sınav hırsızları hakkında gözaltı kararı

    nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerince yazılı sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ'nün sınav hırsızlığı soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı