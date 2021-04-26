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    • 26.04.2021 20:44
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    Son dakika: Acı haberi duyurdu! Bir kahraman askerimiz şehit oldu

    (MSB) kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, ya (EYP) basma neticesinde bir askerimizin de yaralandığını duyurdu.

    MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

    Pençe- harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker de mayına basması sonucu yaralandı.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "'ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe-Yıldırım harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ya (EYP) basma neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

    Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur."

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    Haberler Güncel Son dakika: Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Bir kahraman askerimiz şehit oldu