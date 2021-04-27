Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? 65 yaş üstü 20 yaş altı hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca vatandaş tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte dışarıya hangi saat aralığında çıkabileceğini merak eder oldu. Bu saatlerle birlikte marketler çalışma günlerinde de farklılıklar yapıldı. İşte İçişleri Bakanlığı yeni genelgesi ve sokağa çıkma yasağı da dahil alınan tüm kararlar…
SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Yayımlanan yeni tam kapanma genelgesinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
İŞTE GENELGE!
Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir. Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son
günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir