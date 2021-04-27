27 Nisan korona tablosundaki son durum vatandaşlar tarafından özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşarak arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tabloya göre, son 24 saatte son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti. Peki Sağlık Bakanlığı'ndan 27 Nisan korona tablosu bilgisi geldi mi? İşte vakalarda son durum…
27 NİSAN KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 27 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu henüz paylaşmadı.
26 NİSAN KORONA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.
25 NİSAN KORONA TABLOSU
Tabloya göre son 24 saatte yapılan 260 bin 280 testte 38 bin 553 vaka, 2 bin 801 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 347 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 236 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Bugünkü verilerle toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258, toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, toplam vefat sayısı 38 bin 358, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 590, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 73 bin 644 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.