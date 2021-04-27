Koronavirüs aşı uygulamasında dünyada kaçıncı sıradayız?

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 228 milyon 660 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 224 milyon 900 bin ile Çin, 139 milyon 190 bin ile Hindistan, 46 milyon 250 bin ile İngiltere, 38 milyon 30 bin ile Brezilya, 25 milyon 450 bin ile Almanya, 21 milyon 509 bin ile Türkiye, 19 milyon 540 bin ile Fransa, 18 milyon 570 bin ile Endonezya, 18 milyon 150 bin ile Rusya, 17 milyon 750 bin ile İtalya, 16 milyon 410 bin doz ile Meksika, 14 milyon 270 bin ile İspanya, 14 milyon 130 bin ile Şili ve 12 milyon 50 bin ile Kanada izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 123,21 oldu.

Bu ülkeyi 120,17 doz ile İsrail, 103,29 doz ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 76,68 ile San Marino, 73,92 ile Şili, 70,56 ile Malta, 69,39 ile Bahreyn, 68,37 ile ABD, 68,13 ile İngiltere, 66,78 ile Maldivler, 62,17 ile Butan, 62,15 ile Monako izledi.