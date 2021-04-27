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    • 27.04.2021 18:39
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    ndaki son durum tüm illerden milyonalrca vatandaş tarafından merakla araştırılır oldu. Her gün merak edilen bu bilgiden dolayı kişilerin gözü kulağı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Dünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti. Peki ? ? İşte 27 Nisan korona tablosu…

    takvim.com.tr
    27 Nisan korona tablosu: Bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

    27 Nisan korona tablosundaki son durum vatandaşlar tarafından özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşarak arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tabloya göre, son 24 saatte son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti. Peki Sağlık Bakanlığı'ndan 27 Nisan korona tablosu bilgisi geldi mi? İşte vakalarda son durum…

    27 NİSAN KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı 27 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu henüz paylaşmadı.

    26 NİSAN KORONA TABLOSU

    Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

    25 NİSAN KORONA TABLOSU

    Tabloya göre son 24 saatte yapılan 260 bin 280 testte 38 bin 553 vaka, 2 bin 801 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 347 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 236 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    Bugünkü verilerle toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258, toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, toplam vefat sayısı 38 bin 358, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 590, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 73 bin 644 oldu.

    Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

        Koronavirüs aşı uygulamasında dünyada kaçıncı sıradayız?

        Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 228 milyon 660 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 224 milyon 900 bin ile Çin, 139 milyon 190 bin ile Hindistan, 46 milyon 250 bin ile İngiltere, 38 milyon 30 bin ile Brezilya, 25 milyon 450 bin ile Almanya, 21 milyon 509 bin ile Türkiye, 19 milyon 540 bin ile Fransa, 18 milyon 570 bin ile Endonezya, 18 milyon 150 bin ile Rusya, 17 milyon 750 bin ile İtalya, 16 milyon 410 bin doz ile Meksika, 14 milyon 270 bin ile İspanya, 14 milyon 130 bin ile Şili ve 12 milyon 50 bin ile Kanada izledi.

        Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 123,21 oldu.

        Bu ülkeyi 120,17 doz ile İsrail, 103,29 doz ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 76,68 ile San Marino, 73,92 ile Şili, 70,56 ile Malta, 69,39 ile Bahreyn, 68,37 ile ABD, 68,13 ile İngiltere, 66,78 ile Maldivler, 62,17 ile Butan, 62,15 ile Monako izledi.

        TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 7. ÜLKE

        Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 21 milyon 509 bin 406 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 25,05 oldu.

        13 milyon 329 bin 525 kişiye ilk doz, 8 milyon 179 bin 881 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

        KUZEY-GÜNEY UÇURUMU

        Aşıların kıtalara göre dağılımında,Asya kıtası 472 milyon 110 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 261 milyon 660 bin ile Kuzey Amerika ve 204 milyon 390 bin aşı ile Avrupa izledi.

        Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 68 milyon 600 bin, Afrika'da 16 milyon 950 bin, Okyanusya'da 2 milyon 180 bin doz aşı yapıldı.

        Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşılarının, biri hariç, tamamı iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

        Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 148 milyon 145 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 127 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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