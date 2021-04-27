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    ’nın başkenti ’ya giden Meryem Uzerli, ilginç açıklamalar yaptı

    Başrolünü üstlendiği "Kovan" filminin 43. Uluslararası Film Festivali'ndeki gösterimi için 'nın başkenti Moskova'ya giden Meryem Uzerli, ilginç açıklamalar yaptı.

    Meryem Rus çıktı!

    Başrolünü üstlendiği "Kovan" filminin 43. Uluslararası Film Festivali'ndeki gösterimi için 'nın başkenti Moskova'ya giden Meryem Uzerli, ilginç açıklamalar yaptı. sinemasına yeşil ışık yakan Uzerli, " okuyabiliyor, yazabiliyorum. Ancak pratik yapmadığım için birçok şeyi unuttum. Rus arkadaşlarım arada sırada Rusça kelimeleri bana hatırlatıyor. İki üç ay üzerinde çalışırsam, Rus dilini tekrar hatırlarım. Babam Türk, annem olsa da yaptırdığım DNA test sonuçlarında yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı. Buna çok şaşırdım. Anneme ve babama sorduğumda ise ailenin geçmişinden birçok şey ortaya çıktı" dedi.

    MOSKOVA FAVORİ KENTİM
    37 yaşındaki Uzerli, "Moskova'ya birçok kez geldim. Buranın mistik havası beni çekiyor, mutlu ediyor" dedi.

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