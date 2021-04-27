Başrolünü üstlendiği "Kovan" filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Meryem Uzerli, ilginç açıklamalar yaptı. Rus sinemasına yeşil ışık yakan Uzerli, "Rusça okuyabiliyor, yazabiliyorum. Ancak pratik yapmadığım için birçok şeyi unuttum. Rus arkadaşlarım arada sırada Rusça kelimeleri bana hatırlatıyor. İki üç ay üzerinde çalışırsam, Rus dilini tekrar hatırlarım. Babam Türk, annem Alman olsa da yaptırdığım DNA test sonuçlarında yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı. Buna çok şaşırdım. Anneme ve babama sorduğumda ise ailenin geçmişinden birçok şey ortaya çıktı" dedi.

MOSKOVA FAVORİ KENTİM

37 yaşındaki Uzerli, "Moskova'ya birçok kez geldim. Buranın mistik havası beni çekiyor, mutlu ediyor" dedi.