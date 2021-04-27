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    • 27.04.2021 12:12
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    kimdir, nereli? Şehit Mehmet Kıvık kaç yaşındaydı?

    tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında 3 askerimizin şehit olduğu duyuruldu. Bu askerlerden birinin de olduğu açıklandı. Bu acı haberin ardından vatandaşlar, , kaç yaşındaydı? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Mehmet Kıvık kimdir? Şehit Mehmet Kıvık kaç yaşındaydı?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında 3 askerimizin şehit olduğu duyuruldu. Bu askerlerden birinin de Piyade Teğmen Mehmet Kıvık olduğu açıklandı. Bu acı haberin ardından vatandaşlar, Mehmet Kıvık kimdir? Şehit Teğmen Mehmet Kıvık nereli, kaç yaşındaydı? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!

    MEHMET KIVIK KİMDİR?

    Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

        Şehit ateşi İzmir'e de düştü. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Kuzey Irak'ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit olmuştur" denildi.

        27 yaşındaki Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.
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