Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında 3 askerimizin şehit olduğu duyuruldu. Bu askerlerden birinin de Piyade Teğmen Mehmet Kıvık olduğu açıklandı. Bu acı haberin ardından vatandaşlar, Mehmet Kıvık kimdir? Şehit Teğmen Mehmet Kıvık nereli, kaç yaşındaydı? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!
MEHMET KIVIK KİMDİR?
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur." ifadeleri kullanıldı.