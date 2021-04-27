Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında 3 askerimizin şehit olduğu duyuruldu. Bu askerlerden birinin de Piyade Teğmen Mehmet Kıvık olduğu açıklandı. Bu acı haberin ardından vatandaşlar, Mehmet Kıvık kimdir? Şehit Teğmen Mehmet Kıvık nereli, kaç yaşındaydı? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!