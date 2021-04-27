Kapanma kararının ardından İstanbul'da otogarda yoğunluk başladı, bilet sistemleri kilitlendi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.
Açıklamanın ardından çok sayıda kişi otogara akın etti. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ise bilet satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.
"KAÇIŞ BAŞLADI, BİLETLER TÜKENDİ"
Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, "Burası hareketli sabahtan beri. Önceki zamanlara göre bayağı bir hareketli. Bayram havası gibi. Karar çıktı millet kaçmaya başladı" diye konuştu.
11 yıldır özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan Taner Ergin ise, "Çoğu zaten internet üzerinden alıyor biletlerini. Dün akşam kararın ardından otogar bu halde görüyorsunuz kalabalığı. Herkes bilet arıyor. Çoğu firmalarda zaten yer kalmadı. Tükendi biletler. Site kitlendi. Kaçış başladı diyelim" dedi.