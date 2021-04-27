Türkiye'nin önemli dini temsilcilerinden Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Baş Kâtibi İlias Bilis, AK Parti'ye katıldı. İlias Bilis, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin'i ziyaret etti ve üyelik formu doldurarak AK Parti saflarına dahil oldu.

FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ BAŞ KATİBİ İLİAS AK PARTİ'YE ÜYE OLDU

Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı paylaşımda, "Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Baş Kâtibi İlias Bilis, İlçe Başkanımız Orhan Narin'i ziyaret etti. Ziyareti esnasında AK Parti üyelik formumuzu doldurarak AK Parti ailemize de katıldı. Kendilerine ailemize katıldıkları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Baş Katip İlias Bilis'in üyeliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti ailemize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.