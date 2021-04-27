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    • 27.04.2021 11:31
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    SON DAKİKA: Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Baş Kâtibi İlias Bilis ’ye üye oldu

    Son dakika haberi! Türkiye’nin önemli dini temsilcilerinden Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Baş Kâtibi İlias Bilis, ’ye katıldı. Baş Kâtip Bilis’in üyeliğinden dolayı memnuniyetini dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkanı , “Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve Türkiye’nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti ailemize hoş geldiniz” dedi.

    takvim.com.tr
    Baş Kâtip Bilis AK Parti’ye üye oldu!

    Türkiye'nin önemli dini temsilcilerinden Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Baş Kâtibi İlias Bilis, 'ye katıldı. İlias Bilis, AK Parti İlçe Başkanı 'i ziyaret etti ve üyelik formu doldurarak AK Parti saflarına dahil oldu.

    FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ BAŞ KATİBİ İLİAS AK PARTİ'YE ÜYE OLDU
    Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı paylaşımda, "Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Baş Kâtibi İlias Bilis, İlçe Başkanımız Orhan Narin'i ziyaret etti. Ziyareti esnasında AK Parti üyelik formumuzu doldurarak AK Parti ailemize de katıldı. Kendilerine ailemize katıldıkları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

    AK PARTİ AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ
    AK Parti İstanbul İl Başkanı ise Baş Katip İlias Bilis'in üyeliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti ailemize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Baş Kâtibi İlias Bilis AK Parti’ye üye oldu