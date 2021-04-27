ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' demesine Türkiye'nin ardından İtalyan ve Rus tarihçiler de karşı çıktı. A Haber'e açıklamalarda bulunan Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, ABD Başkanı Biden'ın sözlerine karşı çıktı.
"BAŞBAKANLAR HÜKÜMETLER KARAR VERMEMELİ"
Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, tarihi olayların politik amaçlar uğruna saptırılmaması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Grassi 1915 olayları hakkında soykırım diyen Biden'ı eleştirerek, "Bir tarihçi olarak benim fikrimce parlamentoların, hükümetlerin, başbakanların tarihi olaylar hakkında karar vermeleri iyi bir fikir değil. Bu tarz kararların arkasında politik nedenler olabilir. Ve bu taarihi olayların gerçek." dedi.