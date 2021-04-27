"1915'teki olayları soykırım diye etiketleyeceksek soykırım denecek başka olaylar var. O zaman ABD'nin 18662'nin Amerikan yerlilerine yaptıkları da soykırımdır. Eğer adalet istiyorsanız herkese karşı adil olmalısınız. Sorun şu ki soykırım ifadesi politik bir adım haline getirilemez. Siyasi bir pazar olur. Bir lobi ne kadar güçlüyse yaşadıklarını soykırım olarak nitelemesine imkan vardır. Ancak tarih pazar yeri değildir."

KREMLİN'İN ESKİ DANIŞMANI DA BİDEN'I ELEŞTİRDİ

Kremlin eski danışmanı Mikhail Delyagın, Biden tarafından alınan kararın arkasında Türkiye'nin dış politikadaki gücünün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dış politikada güçlenmesinin ABD'yi rahatsız ettiğini belirten Delyagın, "Biden'ın bu kararının içerikle değil siyasi amaçla alınan bir karar olduğunu iyi biliyoruz. Çünkü Biden Ermeni lobisinin ABD'deki lideri değilse bile onun faal bir üyesi. Biden, Türkiye'nin yürütmekte olduğu bağımsız siyasetten rahatsızlığını da bu kararla belirtmiş oldu. Amaç yüz yıl önceki olaylar için bir karar almak değil Türkiye'nin güçlenen dış politikasına tepki göstermek." şeklinde konuştu.