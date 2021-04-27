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    • 27.04.2021 19:52
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    Yurt dışı uçuşlarında seyahat izin belgesine ihtiyaç var mı? () açıkladı...

    Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt dışı uçuşları için izin belgesine ihtiyaç olmadığını açıkladı. Üstün, "Yurt dışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (PCR test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

    Yurt dışı uçuşlarında izin belgesi gerekli mi?

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt dışı uçuşları için izin belgesine ihtiyaç olmadığını açıkladı.

    Yahya Üstün'ün açıklamaları şöyle:

    Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (PCR test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz.



    THY'DEN YURT İÇİ UÇUŞLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
    Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."




    ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
    Türk Hava Yolları bir açıklama yaparak "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

    29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.




        İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.



        "KÖKLERİMİZE DÖNÜYORUZ"
        Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.

        THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz." ifadelerini kullandı.

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