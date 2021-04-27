Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt dışı uçuşları için izin belgesine ihtiyaç olmadığını açıkladı.
Yahya Üstün'ün açıklamaları şöyle:
Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (PCR test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz.
THY'DEN YURT İÇİ UÇUŞLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."
ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Türk Hava Yolları bir açıklama yaparak "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.
29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.