Tam kapanma ne zaman kaç gün olacak? Erdoğan son dakika tam kapanma geldi mi?

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."

Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçiyoruz.