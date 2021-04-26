Tam kapanma ne zaman kaç gün olacak? Erdoğan son dakika tam kapanma geldi mi? Başkan Erdoğan son dakika tam kapanma açıklaması yaptı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği tam kapanma açıklaması yapılan kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki tam kapanma ne zaman? Tam kapanma kaç gün?
TAM KAPANMA KAÇ GÜN OLACAK?
Başkan Erdoğan tam kapanma açıklamasını duyurdu. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçilecek. Bu süreçte Pazar günleri marketler de kapalı olacak.
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."
Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor.
29 Nisan 2021 Perşembe 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçiyoruz.