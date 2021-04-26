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    • 26.04.2021 20:01
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    kaç gün olacak? Erdoğan son dakika ?

    kaç gün olacak? Tam kapanma ne zaman başlayacak? Erdoğan son dakika sorusuna yanıt geldi. Türkiye'nin merakla beklediği tam kapanma açıklaması geldi. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni önlemleri duyurdu. Peki tam kapanma ne zaman başlayacak? sürecek?

    takvim.com.tr
    Tam kapanma ne zaman kaç gün olacak? Erdoğan son dakika tam kapanma geldi mi?

    Tam kapanma ne zaman kaç gün olacak? Erdoğan son dakika tam kapanma geldi mi? Başkan Erdoğan son dakika tam kapanma açıklaması yaptı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği tam kapanma açıklaması yapılan kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki tam kapanma ne zaman? Tam kapanma kaç gün?

    TAM KAPANMA KAÇ GÜN OLACAK?

    Başkan Erdoğan tam kapanma açıklamasını duyurdu. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçilecek. Bu süreçte Pazar günleri marketler de kapalı olacak.

    ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

    Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."

    Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor.

    29 Nisan 2021 Perşembe 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçiyoruz.

        Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

        Şehirlerarası otobüsler yüzde 50 kapasite ile çalışacak.

        Kamu kurumunda çalışan personel, evden çalışmaya yönlendirilecek.

        Tüm sınavlar ertelenecek.

        TAM KAPANMA NEDİR?

        Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.
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