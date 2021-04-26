Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüsteki son durumu değerlendirmek üzere bir araya gelerek görüştü. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı konusunda detayları merak ediyor. Peki, iş yerleri kapatıldı mı? Hangi iş yerleri açık ya da kapalı olacak? Hangi yerler çalışacak?

İŞ YERLERİ KAPATILDI MI?

Başkan Erdoğan açıklamasında "İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir." dedi. Fabrikaların açık olup olmayacağı ise genelge ile belli olacak.

İşte alınan kararlar;