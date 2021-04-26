Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2021 20:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2021 20:10
    ABONE OL

    Son dakika: ? ? ?

    Tüm Türkiye Kabine Toplantısı sonrası gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. Bugün 26 Nisan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni alınan kararlar açıklandı ve tam kapanma olup olmayacağı da bellli oldu. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte artan vaka sayılarına nasıl önlemler alınacağı merak konusu olmuştu, önemli açıklamalar sonrasında bundan sonraki sürece nasıl devam edileceği şekillendi. Son dakika açıklamalara göre ? ?

    takvim.com.tr
    Son dakika: Yüzyüze eğitime ara mı verildi?

    Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Kısmı kapanmanın uygulandığı iki haftalık sürecin sonuna gelindi ve artan vakaların düşürülmesine yönelik yeni hangi kararlar alındı? Ramazan Bayramı'na az bir süre kala tam kapanmanın uygulanıp uygulanmayacağı merakla araştırılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika habere göre Yüzyüze eğitime ara mı verildi? Sınavlar iptal mi?

    YÜZYÜZE EĞİTİME ARA MI VERİLDİ? SINAVLAR İPTAL Mİ?

    8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi, tüm sınavlar ertelendi.

    KABİNE TOPLANTISI YENİ KARARLARI

    "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

        EN YÜKSEK POZİTİFLİK ORANI NİSANDA GÖRÜLDÜ

        Ocaktan bu yana en yüksek pozitiflik oranları ise nisanda görüldü. 1 Nisan'da yüzde 16,74'e yükselen Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 5 Nisan'da yüzde 17,33'e, 10 Nisan'da yüzde 17,40'a çıktı.

        Bu yılın en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihten sonra testlerin pozitif çıkma oranları, "15 Nisan'da yüzde 19,30, 16 Nisan'da yüzde 19,71, 17 Nisan'da yüzde 19,61, 18 Nisan'da yüzde 18,52, 19 Nisan'da yüzde 17,30, 20 Nisan'da yüzde 18,95, 21 Nisan'da yüzde 19,44." şeklinde değişti.

        Verilere göre, 21 Nisan'da yüzde 19,44 olan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'taki yüzde 6,47'lik orana göre 3 kat arttı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa'nın çehresini değiştirecek örnek proje
        Haberler Güncel Son dakika: Yüzyüze eğitime ara mı verildi? Sınavlar iptal mi? Kabine Toplantısı kararları neler?