Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Kısmı kapanmanın uygulandığı iki haftalık sürecin sonuna gelindi ve artan vakaların düşürülmesine yönelik yeni hangi kararlar alındı? Ramazan Bayramı'na az bir süre kala tam kapanmanın uygulanıp uygulanmayacağı merakla araştırılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika habere göre Yüzyüze eğitime ara mı verildi? Sınavlar iptal mi?
YÜZYÜZE EĞİTİME ARA MI VERİLDİ? SINAVLAR İPTAL Mİ?
8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi, tüm sınavlar ertelendi.
KABİNE TOPLANTISI YENİ KARARLARI
"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."