Ramazan Bayramı tam kapanma var mı? Tam kapanma son dakika açıklaması! Ramazan Bayramı tam kapanma açıklaması yapıldı. Bayramda şehirler arası seyahat yasak mı sorusuna cevap aranıyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tam kapanmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
RAMAZAN BAYRAMI TAM KAPANMA VAR MI?
Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Dolayısıyla bayramı kapsayan süreçte de tam kapanma olacak.
BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?
Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat etmek yasak olacak!
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."
Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor.
29 Nisan 2021 Perşembe 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçiyoruz.