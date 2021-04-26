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    • 26.04.2021 20:09
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    ? Tam kapanma son dakika yasak mı?

    ? Tam kapanma son dakika açıklaması geldi. yasak mı sorusuna açıklık geldi. Yapılan kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye tam kapanma dönemine geçecek. Peki, ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı tam kapanma var mı?

    Ramazan Bayramı tam kapanma var mı? Tam kapanma son dakika açıklaması! Ramazan Bayramı tam kapanma açıklaması yapıldı. Bayramda şehirler arası seyahat yasak mı sorusuna cevap aranıyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tam kapanmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

    RAMAZAN BAYRAMI TAM KAPANMA VAR MI?

    Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Dolayısıyla bayramı kapsayan süreçte de tam kapanma olacak.

    BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

    Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat etmek yasak olacak!

    ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

    Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."

    Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor.

    29 Nisan 2021 Perşembe 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçiyoruz.

        Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

        Şehirlerarası otobüsler yüzde 50 kapasite ile çalışacak.

        Kamu kurumunda çalışan personel, evden çalışmaya yönlendirilecek.

        Tüm sınavlar ertelenecek.

        TAM KAPANMA NEDİR?

        Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.
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