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    • Güncel
    • 26.04.2021 19:54
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    • 26.04.2021 20:02
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    Son dakika: ? ?

    Tüm Türkiye Kabine Toplantısı sonrası gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. Bugün 26 Nisan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni alınan kararlar açıklandı ve tam kapanma olup olmayacağı da bellli oldu. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte artan vaka sayılarına nasıl önlemler alınacağı merak konusu olmuştu, önemli açıklamalar sonrasında bundan sonraki sürece nasıl devam edileceği şekillendi. Son dakika açıklamalara göre ? ?

    takvim.com.tr
    Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

    Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Kısmı kapanmanın uygulandığı iki haftalık sürecin sonuna gelindi ve artan vakaların düşürülmesine yönelik yeni hangi kararlar alındı? Ramazan Bayramı'na az bir süre kala tam kapanmanın uygulanıp uygulanmayacağı merakla araştırılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika habere göre Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir?

    SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ! TAM KAPANMA MI OLACAK?

    Başkan Erdoğan: "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."

    KOVİD-19 TESTLERİNİN POZİTİFLİK ORANI SON İKİ AYDA 3 KAT ARTTI

    Ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'ta yüzde 6,47 iken, 3 kat artarak 21 Nisan'da yüzde 19,44'e çıktı.

    AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ocakta 5 milyon 126 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, günlük ortalama test sayısı 165 bin 382 oldu.

    Günlük ortalama 8 bin 671 vakanın tespit edildiği ocakta, testlerin ortalama pozitiflik oranı yüzde 5,24 olarak kayıtlara geçti.

    3 milyon 543 bin 594 Kovid-19 testinin yapıldığı şubat ayında, günlük ortalama test sayısı 126 bin 557 oldu. Şubatta günlük ortalama vaka sayısı 8 bin 4, testlerin pozitiflik oranı da yüzde 6,32 olarak belirlendi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri nedir?