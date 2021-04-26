Bilindiği üzere, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla vurgun yapıp yurt dışına kaçması, Vebitcoin'in sahibi İlker Baş'ın ise platformu aniden kapatarak kullanıcıları zarara uğratması sonrası kripto para piyasasında gerilim iyice tırmanmaya başladı. Thodex, Vebitcoin'in ardından Goldexcoin adlı kripto para alım-satım platformuna erişim sağlanmadığı açıklandı. Bu noktada yatırımcılar "Goldexcoin battı mı neden ulaşılamıyor?" Sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili Goldexcoin'in sitesinden yeni bir açıklama yapıldı. Peki, GLDX Token alım satımı durdu mu? Goldexco.in battı mı? İşte merak edilenler...
GOLDEXCOIN NEDEN AÇILMIYOR, BATTI MI?
GoldexCoin yatırımcıları paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamadığı tespit edildi.
Kripto para alım satım platformu GoldexCoin konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.
GoldexCoin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında herhangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.
Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin.Goldexco.in Ailesi."