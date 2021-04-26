Covid-19'dan korunmak isteyenler memleketlerine kaçtı. Onların arasında, Sivas Hafik'e bağlı Kurugöl sakinleri de vardı. Pandemiyle birlikte 25 haneli köyün nüfusu arttı.

Köylüler, maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek virüse fırsat tanımadı. Aldıkları tedbirler sayesinde bir yılı aşkın sürede köyde hiç vaka çıkmadı. Virüs nedeniyle ev ziyaretlerine ara veren vatandaşlar, köy meydanında 'sosyal mesafeye' uyarak toplandı. Köy muhtarı Erkan Özen, "İnsanlarımız sosyal mesafeyi koruyarak yılı geçirdiler" açıklamasını yaptı.