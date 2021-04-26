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    Covid-19'dan korunmak isteyenler memleketlerine kaçtı: 'ta bir köy doldu taştı

    Covid-19'dan korunmak isteyenler memleketlerine kaçtı. Onların arasında, 'e bağlı Kurugöl sakinleri de vardı. Pandemiyle birlikte 25 haneli köyün nüfusu arttı.

    Köyantina

    Covid-19'dan korunmak isteyenler memleketlerine kaçtı. Onların arasında, 'e bağlı Kurugöl sakinleri de vardı. Pandemiyle birlikte 25 haneli köyün nüfusu arttı.

    Köylüler, maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek virüse fırsat tanımadı. Aldıkları tedbirler sayesinde bir yılı aşkın sürede köyde hiç vaka çıkmadı. Virüs nedeniyle ev ziyaretlerine ara veren vatandaşlar, köy meydanında 'sosyal mesafeye' uyarak toplandı. Köy muhtarı , "İnsanlarımız sosyal mesafeyi koruyarak yılı geçirdiler" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Güncel Covid-19'dan korunmak isteyenler memleketlerine kaçtı: Sivas'ta bir köy doldu taştı