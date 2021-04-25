1915 olaylarını anlamak isteyen birinin tarihi incelemesi ve kurgu ile gerçeği ayırt etmesi gerektiği aktarılan videoda, "Ermeniler Osmanlı topraklarında yüzyıllar boyunca vatandaş olarak yaşadılar. Osmanlı toplumu içerisinde önemli roller üstlendiler ve imparatorluk içinde yüksek makamlara geldiler. Osmanlı İmparatorluğu'na katkıları ve bağlılıkları neticesinde Millet-i Sadıka unvanını aldılar." ifadelerine yer verildi.

The truth behind the events of 1915 cannot be concealed. The truth can only be unveiled with reference to scholarship, history, law, dialogue and discussion. We've been always ready - yesterday, today and tomorrow - to discuss the facts of 1915 wherever and whenever you want! pic.twitter.com/chyRtyp9Yp — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 25, 2021

19. yüzyılın sonlarına doğru birçok yıkıcı savaş sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma noktasına geldiği anımsatılan videoda, Osmanlı'nın toprak kaybettikçe yabancı güçlerin Osmanlı toplumu arasında nifak tohumları ekmeye başladığı, birçok Osmanlı Ermenisi'nin ise Osmanlı topraklarından parça verileceği sözleri ile aldatılarak kendi hükümetlerine karşı ayaklanma içine itildiğine dikkati çekildi.