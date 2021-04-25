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    • 25.04.2021 13:21
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    'da 2 bin 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi!

    Son dakika haberi... 'da uyuşturucu hapla yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 212 adet ele geçirildi.

    2 bin 212 adet sentetik ecza hap ele geçirildi!

    'da 2 bin 212 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen L.G. ve E.T. adlı kadını takibe aldı.

    Narkotik ekipleri şahıslara ait ile 'ndeki iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 212 adet ele geçirilirken, L.G. ve E.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Güncel Samsun'da 2 bin 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi!