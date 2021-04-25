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    • 25.04.2021 13:10
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    SON LER: 'te korkutan deprem! büyüklüğünü açıkladı

    Son dakika haberi... 'dan gelen son dakika açıklamasında, 'in ilçesinde, saat 12.39'da 4.1 büyüklüğünde meydana geldiği duyuruldu.

    Bitlis'te korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

    'te korkutan ler! ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika bilgisine göre, Bitlis'te peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Bitlis'in ilçesi olduğunu açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, saat 12.20'de 3.9 şiddetinde, saat 12.39'da ise 4.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Bitlis'te meydana gelen depremler, Hizan ilçesi ile beraber Tatvan'daki köylerden de hissedildi.

    AFAD'DAN BİTLİS DEPREMİ AÇIKLAMASI

    AFAD, Bitlis'te gerçekleşen 3.9 şiddetindeki depremin 18.79 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Saat 12.39'da meydana gelen ve 4.1 şiddetinde olan deprem ise yerin 6.4 km altında gerçekleşti.

    Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken kısa süreli bir panik yaşandı.

    Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı.

    Kandilli'nin son dakika verilerine göre, Bitlis'in Hizan ilçesinde önce 3.8, daha sonra ise 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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    Haberler Güncel SON DEPREMLER: Bitlis'te korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı