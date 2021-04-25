Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek harekatında PKK'lı teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Pençe- Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE İLETİLDİ

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) ailesine şehadet haberi verildi.

Kastamonu merkez Geyikli köyünde yaşayan anne Melek Şahanoğlu'nun evine Türk bayrakları asıldı.

Askeri yetkililer tarafından anne Şahanoğlu'na oğlunun şehadet haberi iletildi.

Şehidin Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ablası Meryem Durmaz'a kardeşinin şehadet haberi ise Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin tarafından verildi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Baran ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, şehidin ablasına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bekar olan şehit Çakar'ın 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Şimşek Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta şehit olan kahraman Samsunlu hemşehrimiz Personel Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Merzifon Havalimanı'na getirilmesi beklenen şehit Çakar'ın cenazesi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek.