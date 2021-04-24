Vebitcoin battı mı? Vebitcoin kimin sahibi kim? Vebitcoin İlker Baş kimdir?

VEBİTCOİN BATTI MI?

Kripto para borsasında Thodex'in ardından bir gelişme de Vebitcoin'de yaşandı. Thodex'in bakıma alındığı gün olan 20 Nisan'ın gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Vebitcoin, faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.