Vebitcoin battı mı? Vebitcoin kimin sahibi kim? Vebitcoin İlker Baş kimdir?

Vebitcoin battı mı sahibi kimdir? Vebitcoin kimin sorusunun cevabı sorgulanmaya başlandı. Vebitcoin'den gelen faaliyet durdurma açıklamasının ardından gözler sahibine çevrildi. Kripto para borsalarında hareketli günler yaşanmaya devam ediliyor. THODEX isimli kripto para borsasında yaşanan dolandırıcılık vakasının ardından yeni bir borsadan daha kötü haber geldi. Peki Vebitcoin İlker Baş kimdir?
VEBİTCOİN BATTI MI?
Kripto para borsasında Thodex'in ardından bir gelişme de Vebitcoin'de yaşandı. Thodex'in bakıma alındığı gün olan 20 Nisan'ın gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Vebitcoin, faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
İLKER BAŞ KİMDİR?
Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu biliniyor. İlker Baş, yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu.
Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.