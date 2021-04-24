Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.04.2021 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2021 09:37
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, , , Batı Karadeniz kıyıları ile , , , ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 24 Nisan hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Isparta, Burdur, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA
    Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

    Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    ÇANAKKALE °C, 19°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 18°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'nin kuzeyinde gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 23°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 24°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta ve Burdur'un yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

        KONYA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Karabük ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        IĞDIR °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor