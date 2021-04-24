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    • 24.04.2021 15:11
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    SON DAKİKA: TBMM Başkanı 'tan ABD'nin 1915 yalanına sert tepki: Hiçbir dayanak yoktur

    Son dakika haberine göre, TBMM Başkanı , 'nın 1915 yalanlarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Şentop, "1915 olaylarının soykırım olarak görülmesi için hukuki hiçbir dayanak yoktur." dedi. ABD'nin tarihindeki soykırım olaylarını hatırlatan Şentop, "'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir." ifadelerini kullandı.

    Şentop'tan ABD'nin 1915 yalanına sert tepki!

    TBMM Başkanı , 'nın 1915 yalanlarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Şentop, "1915 olaylarının soykırım olarak görülmesi için hukuki hiçbir dayanak yoktur." dedi.


    Şentop'un açıklamalarından satır başları;

    İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir.


    ABD YÖNETİMİNİN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI'NI TANIMASI İDDİALARI
    ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak.



    HUKUKİ TEMELİ YOKTU
    Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları yapıp da yeni belgelere ulaşıp da fikir değişikliğine gittiğine inanan yoktur. Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur.

    Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir.



    HDP'NİN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI
    Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor.

    EN KİRLİ TARİHİ OLAN ÜLKE ABD
    Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'nin 1915 yalanına sert tepki: Hiçbir dayanak yoktur