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    SON DAKİKA: AK Parti'den ABD Dışişleri'nin açıklamasına sert tepki: Kimseye fayda sağlamaz

    Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü 'nın nı soykırım olarak tanıyacaklarını açıklamasına sert tepki gösterdi. Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz." dedi.

    takvim.com.tr
    AK Parti'den ABD'ye tepki: Kimseye fayda sağlamaz

    AK Parti Sözcüsü , "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset ve diplomasinin tarihsel tartışmaları kışkırtmaması gerektiğine işaret ederek "Siyaset ve diplomasinin görevi, tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler, kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa görevlerini yapmamış olurlar. Siyaset ve diplomasi, tarihi, bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur." ifadelerini kullandı.


    KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ
    Siyaset ve diplomasinin köprü kurduğu sürece başarılı, duvar örmeye başladığı sürece başarısız olduğunu belirten Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti'den ABD Dışişleri'nin 1915 olayları açıklamasına sert tepki: Kimseye fayda sağlamaz