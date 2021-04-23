HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!

Birkaç gündür güneşli havanın hakim olduğu Türkiye'de yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası hakim olacak. Türkiye'nin kuzeybatısından girecek olan sağanak yağış, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'in batısını etkileyecek. Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş meydana gelecek.

YAĞIŞLAR BU GECE BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

İşte Türkiye geneli 5 günlük hava raporu...