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    • Güncel
    • 23.04.2021 13:49
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    • 23.04.2021 14:24
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren ile 'nin güney, 'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan tahminlere göre yarından itibaren Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. İşte meteorolojinin uyardığı iller ve 5 günlük hava raporu...

    AA
    Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!

    Birkaç gündür güneşli havanın hakim olduğu Türkiye'de yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası hakim olacak. Türkiye'nin kuzeybatısından girecek olan sağanak yağış, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'in batısını etkileyecek. Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş meydana gelecek.

    YAĞIŞLAR BU GECE BAŞLIYOR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


    5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
    İşte Türkiye geneli 5 günlük hava raporu...

    24 NİSAN HAVA DURUMU



    25 NİSAN HAVA DURUMU



        26 NİSAN HAVA DURUMU



        27 NİSAN HAVA DURUMU



        28 NİSAN HAVA DURUMU



        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

        Bölgede, parçalı bulutlu, gece saatlerinde ise çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Tekirdağ'ın güneyinde geceden itibaren sağanak bekleniyor.

        Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

        ÇANAKKALE °C, 20°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
            Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

            KIRKLARELİ °C, 20°C
            Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

            KOCAELİ °C, 24°C
            Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

            EGE
            Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık

            İZMİR °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık

            MANİSA °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

            MUĞLA °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık

            AKDENİZ
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            ANTALYA °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık

            HATAY °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            ISPARTA °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık

            ÇANKIRI °C, 23°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 21°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            KONYA °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık

                BATI KARADENİZ
                Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 21°C
                Parçalı bulutlu

                DÜZCE °C, 24°C
                Parçalı bulutlu

                KASTAMONU °C, 22°C
                Parçalı bulutlu

                ZONGULDAK °C, 19°C
                Parçalı bulutlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 24°C
                Az bulutlu ve açık

                ARTVİN °C, 18°C
                Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

                SAMSUN °C, 18°C
                Az bulutlu ve açık

                TRABZON °C, 15°C
                Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 20°C
                Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

                IĞDIR °C, 27°C
                Az bulutlu ve açık

                KARS °C, 19°C
                Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

                VAN °C, 19°C
                Az bulutlu ve açık

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 25°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 27°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 28°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 27°C
                Az bulutlu ve açık

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!