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    • 25.04.2021 06:24
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    'da uyuşturucu satıcılarına darbe! Hepsi yakalandı

    Son dakika haberine göre 'ın ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın'da uyuşturucu satıcılarına darbe! Yakalandılar

    'ın ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında peşpeşe operasyonlar düzenlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda maddesi, esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden M.G. isimli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer M. E. ve A. T. isimli 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Aydın'da uyuşturucu satıcılarına darbe! Hepsi yakalandı