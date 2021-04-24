Türkiye'de artan COVİD-19 tedbirleri kapsamında yeni tedbirler alındı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Cuma gününe gelmesi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması, 3 güne çıkartıldı. Yasağı fırsat bilen tatilciler ise arabaya atladı. Soluğu ünlü tatil beldesi Muğla Bodrum'da aldı. İlçedeki trafik, yaz aylarındaki yoğunluğu aratmadı! Sürücüler 10 dakikalık yolu yarım saatte aşarken birçok sürücü de yoğunluktan yakındı.
COVİD-19'DAN ÖLDÜ
Katil virüs COVİD- 19, evcil hayvanları da tehdit etti. İngiltere'de 4 aylık Ragdoll cinsi bir kedi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Prof. Margaret Hosie, kedinin tıp literatürüne geçtiğini söyledi. Virüsün kedilerde burun akıntısına yol açtığını dile getirdi. Kars'ta ise ishal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda Corona tespit edildi!
VİRÜS PİK YAPTI
Coronavirüs dünyada zirve yaptı! Everest'e tırmanan bir dağcının testi pozitif çıktı. Bilim insanları şaştı kaldı.
Milyonlarca insanı hayattan koparan Coronavirüs zirveye yerleşti! Korkutan haber bu kez Himalayalardaki Everest Dağı'ndan geldi! Geçtiğimiz günlerde 8 bin 849 metrelik dağa tırmanan Norveçli dağcı Erlend Ness'in testinin pozitif çıkması herkesi şaşkına çevirdi! Tırmanış boyunca maske takmayan Ness'in yanındaki rehberin de Corona'ya yakalandığı belirlendi.
Bunun üzerine gözler Nepal'in aldığı COVİD- 19 tedbirlerine çevrildi. Yabancı misafirlere 10 gün karantina uygulayan Nepal, Everest'e yapılan tırmanmalardan yılda 4 milyon dolar kazanıyor.
COVİD-19'DAN ÖLDÜ
Katil virüs COVİD- 19, evcil hayvanları da tehdit etti. İngiltere'de 4 aylık Ragdoll cinsi bir kedi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Prof. Margaret Hosie, kedinin tıp literatürüne geçtiğini söyledi. Virüsün kedilerde burun akıntısına yol açtığını dile getirdi. Kars'ta ise ishal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda Corona tespit edildi!
VİRÜS PİK YAPTI
Coronavirüs dünyada zirve yaptı! Everest'e tırmanan bir dağcının testi pozitif çıktı. Bilim insanları şaştı kaldı.
Milyonlarca insanı hayattan koparan Coronavirüs zirveye yerleşti! Korkutan haber bu kez Himalayalardaki Everest Dağı'ndan geldi! Geçtiğimiz günlerde 8 bin 849 metrelik dağa tırmanan Norveçli dağcı Erlend Ness'in testinin pozitif çıkması herkesi şaşkına çevirdi! Tırmanış boyunca maske takmayan Ness'in yanındaki rehberin de Corona'ya yakalandığı belirlendi.
Bunun üzerine gözler Nepal'in aldığı COVİD- 19 tedbirlerine çevrildi. Yabancı misafirlere 10 gün karantina uygulayan Nepal, Everest'e yapılan tırmanmalardan yılda 4 milyon dolar kazanıyor.