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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye’nin her yerinde coşkuyla kutlandı

    TBMM, 101 yılı geride bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’nin her yerinde coşkuyla kutlandı. Başkan Erdoğan, bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağının açılışını yaptı. Çocuklara “Türkiye’yi siz inşa edeceksiniz” mesajı yolladı.

    Bayram coşkusu
    Türkiye'de dün yer kırmızı, gök beyazdı. 81 ilin her bir köşesinde bayram coşkusu vardı. 'ün önderliğinde 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101. yılını geride bıraktı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Coronavirüs tedbirlerine ile kutlandı. Balkonlar, bayrak ve balonlarla donatıldı.


    Başkan Erdoğan da bayramı 'da çocuklarla birlikte kutladı. Çamlıca Tepesi'nde 111 metre yüksekliğinde ve bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağının açılışını yaptı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı: Rabbim ülkemizi bir daha İstiklal Harbi vermek, İstiklal Marşı yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın. 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz. Gözlerinizde ben bu pırıltıyı görüyorum. Size inanıyoruz.



    HER YERDEN GÖRÜLECEK
    İstanbul'un pek çok yerinden görülebilecek Türk bayrağının asıldığı direk tam 111 metre yüksekliğinde...

    HER YER KIRMIZI BEYAZ
    Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklar, Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bu anlamlı günü coşkuyla kutladı.



    ŞIRNAK: Bayraklarını alan, Ay-Yıldızlı tişörtlerini giyen çocuklar bando takımına eşlik etti.



    ERZURUM


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