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    • 23.04.2021 15:27
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Çamlıca'daki bayrak töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor." dedi. Erdoğan açıklamalarının ardından çocuklarla birlikte dev Türk bayrağını göndere çekti.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Rabbim ülkemizi bir daha yeniden İstiklal Harbi vermek, İstiklal Marşı yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın diyoruz.


    100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz.



    Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet hep aynıdır. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı aynı kirli senaryonun ürünüdür.


    Biz, 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz.




    Büyük Çamlıca Camisi'ni inşa edip bitirmek hamdolsun bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık.

    Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor.



        BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN GÖNDERE ÇEKİLDİ
        İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı ile buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törende, devasa Türk Bayrağı Başkan Erdoğan ve çocuklar tarafından göndere çekildi.

        İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLEBİLECEK
        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıldönümünde göndere çekilen devasa Türk Bayrağı İstanbul'un birçok noktasından da görülebilecek. Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yapılması ile işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin söküldüğü alana dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bin metrekarelik Türk bayrağı ile buluştu. Türk Bayrağı İstanbul semalarında gururla dalgalanırken; İstanbul'un siluetine anlam katacak.

        111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin alt çapı 335 santimetre, üst çapı 75 santimetre. İnşa edilen direğin tabanı için 32 ton demir, 240 metreküp beton kullanıldı. Direk kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlanıp, en alt parça 410 santimetre, en üst kısım 140 santimetre iç içe girmektedir. Toplam direk imalatı 144.75 metre oldu. Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 937.5 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağı ile buluşmuş oldu.

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