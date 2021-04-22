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    • Güncel
    • 23.04.2021 06:39
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    • 23.04.2021 06:39
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    SON DAKİKA: Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon

    Son dakika haberine göre, merkezli 4 ilde 'ne bağlı bölge ve mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    İHA
    FETÖ'ye yönelik 4 ilde eş zamanlı baskın

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 4 ilde 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Yapılan çalışmalarda Bylock Kullanıcısı olduğu tespit edilen ve ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı şahısların beyanı olan 18 şahsa yönelik İstanbul merkezli, , ve illeri olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında geneli öğretmen olan ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahıslar olduğu, ihraç kamu personelleri ile farklı meslek gruplarından şahısların yer aldığı belirtildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon