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    • 23.04.2021 16:44
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    'den 'a özel reklam filmi

    Türkiye'nin en büyük markalarından olan (), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çekilen reklam filmini sosyal medya hesabından yayınladı.

    THY'den 23 Nisan'a özel reklam filmi

    (), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen reklam filmini sosyal medyadan yayınladı.

    THY'nin resmi Twitter hesabından hazırlanan film paylaşıldı.

    Paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbali göklerde, geleceği çocuklarda gördü. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

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