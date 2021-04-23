Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2021 16:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2021 16:44
    ABONE OL

    Tüm Türkiye o açıklamaya kilitlenmişti... 'dan sürpriz "23 Nisan" paylaşımı

    , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Saat 16.15’te bir açıklama yapacağım." diyerek tüm merakları yapacağı açıklamaya çekti. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından 16.15'te yaptığı paylaşımda açıklamanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için olduğu anlaşıldı. Sağlık Bakanı 'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir günlüğüne koltuğunu devrettiği çocuk, "Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor" dedi.

    Bakan Koca'dan sürpriz 23 Nisan paylaşımı

    , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir çocuğa devretti. Koca, çocuğun açıklamasını kişisel Twitter hesabında paylaştı.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı mücadele çağrısında bulunan çocuk, sözlerinin başında "Kıymetli vatandaşlarım. Öncelikle hepinizin ellerinden öpüyorum. Umarım herkes ellerini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz, farkındayım. inanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor" ifadesini kullandı. Çocuk, şöyle konuştu:

    'UMARIM DEDEM HARÇLIKLARIMI BİRİKTİRİYORDUR'

    "Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Canım dedem. Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak. Ben de arkadaşlarıma kavuşacağım.

    'ARKADAŞIM YASİN'İ ÇOK ÖZLEDİM'
    Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu gördükçe mutlu oluyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum."

    KOCA'NIN PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRMIŞTI
    Koca, kişisel Twitter hesabında bu videonun yayınlanmasından 10 dakika önce "Saat 16:15'te bir açıklama yapacağım" diye duyuruda bulunmuştu.

    İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Tüm Türkiye o açıklamaya kilitlenmişti... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sürpriz "23 Nisan" paylaşımı