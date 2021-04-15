SON DAKİKA: THY'nin Boeing 737-Max'i iki yıl aradan sonra ilk seferini yaptı

THY uçak filosunda bulunan ve 2019 yılında meydana gelen uçak kazalarının ardından uçuşları askıya alınan Boeing 737 MAX tipi iki uçağı iki yıllık aradan sonra gökyüzü ile buluştu. Gerekli test uçuşlarının ardından TC-LCA kuyruk tescilli uçak bugün İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilen uçuşla ilk seferini yaptı.