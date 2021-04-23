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    • 23.04.2021 16:49
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    Son dakika: E-5 ’de trafiği kilitleyen kaza | yol durumu

    Son dakika haberine göre Beylikdüzü E-5 te aniden yavaşlayan araca, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen nda 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Polisin araçları çekici vasıtasıyla yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü.

    İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

    Kaza, E-5 yanyolda istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GM 6000 plakalı araç, 34 OG 8418 plakalı araca aniden yavaşlaması nedeniyle arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 sürücü de yaralandı. Sürücülerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Avcılar istikametinde ise trafik durma noktasına geldi. Polisin araçları çekici vasıtasıyla yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü.

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    Haberler Güncel Son dakika: E-5 Haramidere’de trafiği kilitleyen kaza | İstanbul yol durumu