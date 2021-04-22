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    • 23.04.2021 16:54
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan 'de en az 100 nin ölmesine tepki: Ölen insanlar değil, insanlık

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, en az 100 düzensiz e mezar olan 'deki tekne kazasıyla ilgili, "Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen insanlar değil, insanlıktır" dedi.

    Kalın’dan en az 100 mültecinin ölmesine tepki

    İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nün, 'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz in yaşamını yitirdiğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

    "ÖLEN İNSANLAR DEĞİL, İNSANLIKTIR"

    "Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu?" diye soran Kalın, "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen insanlar değil, insanlıktır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Akdeniz'de en az 100 mültecinin ölmesine tepki: Ölen insanlar değil, insanlık