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    • 23.04.2021 16:43
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    • 23.04.2021 16:43
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    ? ! İşte malzemeler…

    Gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler tarafından ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışması ilgiyle takip ediliyor ve yapılan lezzetlerin tarifi de merak ediliyor. Özellikle iftara hafif tatlı yapmak isteyenler Gelinim Mutfakta’da yapılan ni haberimizden öğrenebilir. İşte malzemeler…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kemalpaşalı fincan tatlısı nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta kemalpaşalı fincan tatlısı nasıl yapılır? Kemalpaşalı fincan tatlısı tarifi nasıl, malzemeler neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İftara yemek sonrasında yenecek hafif, sütlü tatlı düşünenler Gelinim Mutfakta'da yapılan kemalpaşalı fincan tatlısının tarifini merak eder oldu. Haberimizden tarifi öğrenerek hazırlayıp sevdiklerinize sunabilirsiniz.

    GELİNİM MUTFAKTA KEMALPAŞALI FİNCAN TATLISI TARİFİ

    Malzemeler

    1 paket hazır kemalpaşa tatlısı (küçük olan)
    Kreması için;

    1 litre süt
    1 su bardağı un
    1 yemek kaşığı nişasta
    1 su bardağından biraz az şeker
    1 paket vanilya
    1 yemek kaşığı tereyağı

    Üzeri için;

    Yeteri kadar hindistan cevizi
    Süslemek için;

    Çikolata sos veya dilediğiniz herşey

    Yapılışı:

    Önce kemalpaşa tatlısını yapalım paketlerin üzerinde yapılışına göre yapalım her biri bir fincan olduğundan sayısını ona göre ayarlayın ben 14 tane yaptım tatlıyı yaptıktan sonra soğumaya bırakalım ve kullanırken şerbetini iyice süzün mutlaka.
    Kreması için; Tereyağı ve vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye alıp ocağa alalım ve kıvam alıp kaynamaya başlayınca içine vanilya ve tereyağını da ekleyip eriyene kadar ocakta karıştırıp indirelim.
    12 veya daha 14 bu tarifle fincan sayısı.

        Fincanları suyla yıkayıp süzelim içini kurutmadan nemli kalsın daha kolay çıkması açısından.
        Muhallebiden yarım fincan olacak şekilde koyalım ve tam ortasına gelecek şekilde de tatlımızı koyup üzerine tekrar muhallebi dökelim bu şekilde hepsini yapıp buzdolabına alalım en 4 yada 5 saat kalması gerek daha sonra dikkatli bir şekilde fincanlardan çıkarın.
        Geniş bir tabağa hindistan cevizi koyun ve bulayın her tarafını ve servis tabağına alıp dilediğiniz şekilde süsleyerek servise sunabiliriz afiyet olsun.
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        Haberler Güncel Gelinim Mutfakta kemalpaşalı fincan tatlısı nasıl yapılır? Kemalpaşalı fincan tatlısı tarifi! İşte malzemeler…