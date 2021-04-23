Yapılışı:

Önce kemalpaşa tatlısını yapalım paketlerin üzerinde yapılışına göre yapalım her biri bir fincan olduğundan sayısını ona göre ayarlayın ben 14 tane yaptım tatlıyı yaptıktan sonra soğumaya bırakalım ve kullanırken şerbetini iyice süzün mutlaka.

Kreması için; Tereyağı ve vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye alıp ocağa alalım ve kıvam alıp kaynamaya başlayınca içine vanilya ve tereyağını da ekleyip eriyene kadar ocakta karıştırıp indirelim.

12 veya daha 14 bu tarifle fincan sayısı.