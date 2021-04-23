Gelinim Mutfakta kemalpaşalı fincan tatlısı nasıl yapılır? Kemalpaşalı fincan tatlısı tarifi nasıl, malzemeler neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İftara yemek sonrasında yenecek hafif, sütlü tatlı düşünenler Gelinim Mutfakta'da yapılan kemalpaşalı fincan tatlısının tarifini merak eder oldu. Haberimizden tarifi öğrenerek hazırlayıp sevdiklerinize sunabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA KEMALPAŞALI FİNCAN TATLISI TARİFİ
Malzemeler
1 paket hazır kemalpaşa tatlısı (küçük olan)
Kreması için;
1 litre süt
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağından biraz az şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için;
Yeteri kadar hindistan cevizi
Süslemek için;
Çikolata sos veya dilediğiniz herşey
Yapılışı:
Önce kemalpaşa tatlısını yapalım paketlerin üzerinde yapılışına göre yapalım her biri bir fincan olduğundan sayısını ona göre ayarlayın ben 14 tane yaptım tatlıyı yaptıktan sonra soğumaya bırakalım ve kullanırken şerbetini iyice süzün mutlaka.
Kreması için; Tereyağı ve vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye alıp ocağa alalım ve kıvam alıp kaynamaya başlayınca içine vanilya ve tereyağını da ekleyip eriyene kadar ocakta karıştırıp indirelim.
12 veya daha 14 bu tarifle fincan sayısı.