Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT amblemi yerleştirilmiş Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Duruşmaya katılan Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve Hüda Kaya gibi HDP ve CHP'li isimlerin öğrencilere sahip çıkması dikkat çekti.
Çağlayan Adliyesi önünde sapkın Luti (LGBTİ) bayrağı açanlar oldu.
"ESERİ ASANI GÖRMEDİM"
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan sanık Hazar Kolancalı, "Delil niteliğindeki haber düpedüz hakaret içeriyor. Buradan çıkınca can güvenliğimiz var mı bilmiyorum. Bizi teşhis eden güvenliği tanımıyorum. Uzun zamandır kötü hissediyorum. Neden burada olduğumu anlamıyorum. Fiziki olarak iyi görüyor olabilirim ama psikolojik olarak kötüyüm. Eseri asanı görmedim" dedi.
Sanık Eda Kalafat ise "Söz konusu etkinlik LGBTİ kulübüyle alakasız. Olayla ilgili olan gelişmeleri bilmiyorum" dedi. Sanık Rümeysa Özüyağlı ise, "Eserle ilgili gelişmeleri bilmiyorum" şeklinde konuştu.