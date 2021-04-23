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    • 23.04.2021 15:18
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    Başkan Cuma namazı sonrası cemaate seslendi: Rabbim bu musibetten kurtulmayı nasip etsin

    Cuma namazı sonrası 'nde cemaate seslenen Başkan , koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi. Başkan Erdoğan, “Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin.” dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Cuma sonrası koronavirüs uyarısı

    Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak 'ne geçti. Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslendi.

    Erdoğan, "Çok farklı günlerden geçiyoruz koronavirüs salgınından bir çok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet'in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hala sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor.

    Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için.

    Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah'tan rahmet diliyorum.

    Bu ay içinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği bir ay. İnşallah Kadir gecesini de o coşkuyla yaşayacağız" dedi.

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