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    • 23.04.2021 09:41
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    Gündemde tüm illerden yüzbinlerce vatandaş ? sorusuna yanıt arıyor. En en gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve önemli açıklamalarda bulundu. Kısmı kapanma uygulaması başladı ve koronavirüs ile mücadele için yeni kararlar alındı. Buna seyahat yasağı da yeniden dahil oldu. Peki ? ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Şahsi araçla seyahat yasağı var mı?

    Şahsi araçla seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı hangi illerde? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar şehir değiştirmek istediğinde bunun mümkün olup olmayacağını merak ediyor. Toplu taşımayla değil de özel aracıyla seyahat etmek isteyenlerin izin alması gerekiyor mu? Şehirler arası seyahat izin belgesi hangi durumlarda alınır?

    ŞAHSİ ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?

    İçişleri Bakanlığı konu hakkında şu açıklamada bulundu:

    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

    Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SEYAHAT KISITLAMASI

    3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

    3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

        3.2- Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

        ▪ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
        ▪ Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
        ▪ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
        ▪ ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
        ▪ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
        ▪ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
        ▪ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

        SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

        Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

        3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
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        Haberler Güncel Şahsi araçla seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı hangi illerde? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?