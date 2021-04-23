Şahsi araçla seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı hangi illerde? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar şehir değiştirmek istediğinde bunun mümkün olup olmayacağını merak ediyor. Toplu taşımayla değil de özel aracıyla seyahat etmek isteyenlerin izin alması gerekiyor mu? Şehirler arası seyahat izin belgesi hangi durumlarda alınır?
ŞAHSİ ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?
İçişleri Bakanlığı konu hakkında şu açıklamada bulundu:
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.
Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SEYAHAT KISITLAMASI
3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.