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    • 23.04.2021 09:56
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    Maltepe’de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

    Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ormandaki ağaçlara çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

    Feci kaza! Otomobil ormanlık alana uçtu

    Olay, Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyzade Sokak üzerinde seyir halinde olan Fiat marka 34 RT 6949 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

    Ormanlık alana uçan otomobil ancak ağaçlara çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. İBB yol yardım ekipleri tarafından ormanlık alana uçan otomobil vinç yardımı ile alandan çıkarıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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