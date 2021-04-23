Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte yapılan 302 bin 91 testte 49 bin 438 vaka, 3 bin 89 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 343 kişi hayatını kaybederken, 60 bin 176 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

İYİLEŞEN SAYISI 4 MİLYONA YAKLAŞTI

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, toplam vefat sayısı 37 bin 672, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 475, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 970 bin 111 oldu.



Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.