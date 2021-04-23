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    • 23.04.2021 17:32
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    'de kaçakçılarına ! 263 parça eser ele geçirildi

    'de emniyet güçleri tarafından düzenlenen da Roma, Bizans, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 263 parça ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

    'in Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen larda 263 ele geçirildi.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser bulunduğu belirlenen Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

    Aramalarda Roma, Bizans, Helenistik ve Osmanlı dönemlerine ait 237 gümüş ve bronz sikke, 16 obje, 3 ok ucu, 5 yüzük, 1 mühür ve 1 siyah taş parçası olmak üzere toplam 263 tarihi eser ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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    Haberler Güncel İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon! 263 parça eser ele geçirildi