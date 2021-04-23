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    • 23.04.2021 12:33
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    MSÜ'ye kaç kişi girdi? 2021 kaç oldu? Erkek - kadın MSÜ taban puanları!

    kaç oldu? MSÜ'ye kaç kişi girdi? Erkek kadın MSÜ taban puanları sınava giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına giren adaylar taban puanlarını merak ediyor. Peki 2021 ?

    takvim.com.tr
    MSÜ'ye kaç kişi girdi? 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu? Erkek - kadın MSÜ taban puanları!

    MSÜ taban puanları kaç oldu? 2021 MSÜ'ye kaç kişi girdi? Erkek kadın MSÜ taban puanları merak edilen konulardan birisi oldu. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanlarının nasıl olacağı merak ediliyor. 2020 yılındaki taban puanlarını hesaplayan öğrenciler 2021 yılının puanlarını sorguluyor.

    MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

    2021-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

    2021-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

        2020 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

        MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLARHAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

        KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

        DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

        KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

        MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

        HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

        KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

        DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794

        KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
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