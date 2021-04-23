MSÜ'ye kaç kişi girdi? 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu? Erkek - kadın MSÜ taban puanları!

MSÜ taban puanları kaç oldu? 2021 MSÜ'ye kaç kişi girdi? Erkek kadın MSÜ taban puanları merak edilen konulardan birisi oldu. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanlarının nasıl olacağı merak ediliyor. 2020 yılındaki taban puanlarını hesaplayan öğrenciler 2021 yılının puanlarını sorguluyor.
MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
2021-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2021-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.