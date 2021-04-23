MSÜ'ye kaç kişi girdi? 2021 MSÜ taban puanları kaç oldu? Erkek - kadın MSÜ taban puanları!

MSÜ taban puanları kaç oldu? 2021 MSÜ'ye kaç kişi girdi? Erkek kadın MSÜ taban puanları merak edilen konulardan birisi oldu. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanlarının nasıl olacağı merak ediliyor. 2020 yılındaki taban puanlarını hesaplayan öğrenciler 2021 yılının puanlarını sorguluyor.